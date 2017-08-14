"Охраняли, как президента". Как прошел ЛГБТ-прайд в Одессе

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"
В Одессе на Приморском бульваре 13 августа прошли акция за права ЛГБТ "Одесса прайд – 2017" и митинг "за традиционные ценности".
Правоохранители сопровождали участников ЛГБТ-прайда плотным кольцом ради безопасности. Участие в акции приняли около 200 человек.
Подробнее об акциях, и как на них реагируют одесситы, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.
Как проходила акция "Одесса прайд — 2017"?
– В этот раз она прошла на удивление спокойно, без происшествий. Хочу сказать, что это было благодаря сотрудникам полиции, а также Национальной гвардии.
Беспрецедентные меры безопасности были приняты в этот раз. Напомню, что год назад по тому же маршруту должна была пройти акция, но буквально сразу же было совершено нападение на участников этого марша, и сотрудникам полиции пришлось вмешаться, то есть все это остановить очень быстро. В этот же раз меры предосторожности были очень серьезными, практически как на приезд президента.
По всему Приморскому бульвару выставили такую шеренгу из металлических решеток, разве что не было металлоискателей. И сразу же три кордона полиции стояло за этими решетками, то есть сначала это были сотрудники полиции, потом два кордона Национальной гвардии. И только по такому узкому коридорчику двигались эти самые участники марша за права ЛГБТ-сообщества.
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Их было около 150 человек, хотя заявляли, что может принять участие до 500, но видимо в последний момент некоторые люди отказались.
Очень большой интерес вызвало это событие у одесситов, очень много пришло людей на Приморский бульвар. Были как обычные одесситы, так и очень много представителей различных активистов, различных групп, организаций, в первую очередь, националистического толка, которые заявляли, что такие акции в Одессе проводить нельзя.
Также они пытались всячески сорвать эту акцию, но им не удалось прорваться через кордоны полиции. Но хочу сказать, что все-таки какое-то действие они имели, потому что только до середины своего маршрута смогли дойти участники марша, до памятника Дюку, а по их заявке, был марш до конца Приморского бульвара. То есть возле памятника Дюку живой стеной встали активисты, одесситы, и не пустили дальше участников акции.
Около часа они там еще пробыли, но из-за сильной жары разошлись. Сотрудники полиции решили все-таки вывести их автобусами, дабы избежать всяких столкновений, потому что поджидали все-таки активисты участников и заявляли, что не дадут им спокойно уйти. И лишь с помощью автобусов они смогли уехать.
В принципе никаких происшествий не было. Разве что активисты, которые таки не смогли пробиться к участникам ЛГБТ-марша, пошли на соседнюю стройку в переулке, который находится рядом с Приморским бульваром. Там идет полузаконная стройка, которая грозит достопримечательности города – Дому с одной стеной.
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Рядом строится еще одно здание, которое закрывает его, и вот активисты просто разгромили эту стройку, снесли заборы строительные, выбросили со второго этажа бетономешалку, но никакой информации о пострадавших нет, в принципе там все прошло спокойно, кроме вот такого вот разрушения.
Местные жители говорили о прайде?
– Да, конечно, очень много пришло людей. Не все были против, не все были за, основная масса пришла просто посмотреть кто такие эти активисты ЛГБТ-сообщества, то есть увидеть их своими глазами. Но людям это не сильно удалось, так как, повторяю, было три кордона полиции.
Большинство одесситов не одобряли эту акцию, некоторые даже выкрикивали различные оскорбления, различные попытки наставить на путь истинный участников марша. И еще одна интересная акция параллельно проходила на Приморском бульваре – это был марш, православный уже, его проводила украинская православная церковь с прихожанами.
Они шли буквально рядом с этими участниками ЛГБТ-марша, и так же они выкрикивали в их адрес различные оскорбления и попытки наставить их на "путь истинный", то есть выйти из этой организации, не проводить подобные марши в Одессе. Но сотрудники полиции не дали им схлестнуться, то есть в принципе столкновений никаких не было.
В СМИ встречается информация о случаях отравлений на пляжах Одессы. Действительно это так?
— Отравления, к сожалению, происходят чуть ли не каждый день. Сейчас очень сильная жара в городе, и, если обратиться в Одесскую областную больницу в инфекционное отдел, то там буквально он забита, очень и очень много людей.
Санитарные нормы воды в море, к сожалению, в конце августа, они не очень хороши, особенно после дождей. Было отравление, не сильно массовое, но предполагается, что это стафилококк, который неоднократно попадался в заведениях быстрого питания, где не были соблюдены санитарные нормы.
Либо же есть вариант, что это не помытые фрукты или овощи – довольно часто такие случаи бывают, когда люди покупают на маленьких рынках, где санитарные нормы не соблюдаются в полной мере. Такие случаи происходят очень часто, особенно в летний период, когда очень много людей, очень много туристов.
Как врачи реагируют на отравления, предупреждают ли людей?
– В этом году были довольно серьезные проверки всех точек быстрого питания перед сезоном, даже проходили акции протеста против таких массовых проверок.
Как вы помните, были довольно большие вспышки в Измаиле, в Белгород-Днестровском, и в той же Одессе были массовые отравления людей. То есть это были продукты питания, в первом случае — шаурма, во втором случае — торт из обычной сети супермаркетов, поэтому в этом году действительно серьезно подошли городские власти к этой проблеме, были очень большие штрафы за нарушения, и даже очень много точек закрылись.
Я думаю, что это немножко повлияло на общее состояние, потому что меньше сообщений в этом году об отравлениях в точках быстрого питания. Но, к сожалению, те же овощи, фрукты, никто не застрахован, их привозят со всей области и люди покупают, не все их моют, не все моют в хорошей воде.
Врачи с этим справляются, но инфекционные отделения забиты постоянно все лето.
Напомним, если вы хотите купить в кулинарии салат, то вам, скорее всего, продадут просроченную, но преподнесенную в другом виде продукцию. Об этом в эфире "ГС" предостерег исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.