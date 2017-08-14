"Охраняли, как президента". Как прошел ЛГБТ-прайд в Одессе

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В Одессе на Приморском бульваре 13 августа прошли акция за права ЛГБТ "Одесса прайд – 2017" и митинг "за традиционные ценности".

Правоохранители сопровождали участников ЛГБТ-прайда плотным кольцом ради безопасности. Участие в акции приняли около 200 человек.

Подробнее об акциях, и как на них реагируют одесситы, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Как проходила акция "Одесса прайд — 2017"?

– В этот раз она прошла на удивление спокойно, без происшествий. Хочу сказать, что это было благодаря сотрудникам полиции, а также Национальной гвардии.

Думская.net Гей-парад в Одессе

Беспрецедентные меры безопасности были приняты в этот раз. Напомню, что год назад по тому же маршруту должна была пройти акция, но буквально сразу же было совершено нападение на участников этого марша, и сотрудникам полиции пришлось вмешаться, то есть все это остановить очень быстро. В этот же раз меры предосторожности были очень серьезными, практически как на приезд президента.

По всему Приморскому бульвару выставили такую шеренгу из металлических решеток, разве что не было металлоискателей. И сразу же три кордона полиции стояло за этими решетками, то есть сначала это были сотрудники полиции, потом два кордона Национальной гвардии. И только по такому узкому коридорчику двигались эти самые участники марша за права ЛГБТ-сообщества.

Смотрите также: "Антигей-парад" по-одесски: священники с гитарами и удивленные горожане

Их было около 150 человек, хотя заявляли, что может принять участие до 500, но видимо в последний момент некоторые люди отказались.

Очень большой интерес вызвало это событие у одесситов, очень много пришло людей на Приморский бульвар. Были как обычные одесситы, так и очень много представителей различных активистов, различных групп, организаций, в первую очередь, националистического толка, которые заявляли, что такие акции в Одессе проводить нельзя.

Также они пытались всячески сорвать эту акцию, но им не удалось прорваться через кордоны полиции. Но хочу сказать, что все-таки какое-то действие они имели, потому что только до середины своего маршрута смогли дойти участники марша, до памятника Дюку, а по их заявке, был марш до конца Приморского бульвара. То есть возле памятника Дюку живой стеной встали активисты, одесситы, и не пустили дальше участников акции.

Думская.net Гей-парад в Одессе

Около часа они там еще пробыли, но из-за сильной жары разошлись. Сотрудники полиции решили все-таки вывести их автобусами, дабы избежать всяких столкновений, потому что поджидали все-таки активисты участников и заявляли, что не дадут им спокойно уйти. И лишь с помощью автобусов они смогли уехать.

В принципе никаких происшествий не было. Разве что активисты, которые таки не смогли пробиться к участникам ЛГБТ-марша, пошли на соседнюю стройку в переулке, который находится рядом с Приморским бульваром. Там идет полузаконная стройка, которая грозит достопримечательности города – Дому с одной стеной.

Смотрите также: Радикальные противники ЛГБТ-марша в Одессе "оторвались" на заборе стройки

Рядом строится еще одно здание, которое закрывает его, и вот активисты просто разгромили эту стройку, снесли заборы строительные, выбросили со второго этажа бетономешалку, но никакой информации о пострадавших нет, в принципе там все прошло спокойно, кроме вот такого вот разрушения.

Местные жители говорили о прайде?

– Да, конечно, очень много пришло людей. Не все были против, не все были за, основная масса пришла просто посмотреть кто такие эти активисты ЛГБТ-сообщества, то есть увидеть их своими глазами. Но людям это не сильно удалось, так как, повторяю, было три кордона полиции.

Думская.net Гей-парад в Одессе

Большинство одесситов не одобряли эту акцию, некоторые даже выкрикивали различные оскорбления, различные попытки наставить на путь истинный участников марша. И еще одна интересная акция параллельно проходила на Приморском бульваре – это был марш, православный уже, его проводила украинская православная церковь с прихожанами.

Они шли буквально рядом с этими участниками ЛГБТ-марша, и так же они выкрикивали в их адрес различные оскорбления и попытки наставить их на "путь истинный", то есть выйти из этой организации, не проводить подобные марши в Одессе. Но сотрудники полиции не дали им схлестнуться, то есть в принципе столкновений никаких не было.

В СМИ встречается информация о случаях отравлений на пляжах Одессы. Действительно это так?

— Отравления, к сожалению, происходят чуть ли не каждый день. Сейчас очень сильная жара в городе, и, если обратиться в Одесскую областную больницу в инфекционное отдел, то там буквально он забита, очень и очень много людей.

Санитарные нормы воды в море, к сожалению, в конце августа, они не очень хороши, особенно после дождей. Было отравление, не сильно массовое, но предполагается, что это стафилококк, который неоднократно попадался в заведениях быстрого питания, где не были соблюдены санитарные нормы.

Думская.net Гей-парад в Одессе

Либо же есть вариант, что это не помытые фрукты или овощи – довольно часто такие случаи бывают, когда люди покупают на маленьких рынках, где санитарные нормы не соблюдаются в полной мере. Такие случаи происходят очень часто, особенно в летний период, когда очень много людей, очень много туристов.

Как врачи реагируют на отравления, предупреждают ли людей?

– В этом году были довольно серьезные проверки всех точек быстрого питания перед сезоном, даже проходили акции протеста против таких массовых проверок.

Как вы помните, были довольно большие вспышки в Измаиле, в Белгород-Днестровском, и в той же Одессе были массовые отравления людей. То есть это были продукты питания, в первом случае — шаурма, во втором случае — торт из обычной сети супермаркетов, поэтому в этом году действительно серьезно подошли городские власти к этой проблеме, были очень большие штрафы за нарушения, и даже очень много точек закрылись.

Я думаю, что это немножко повлияло на общее состояние, потому что меньше сообщений в этом году об отравлениях в точках быстрого питания. Но, к сожалению, те же овощи, фрукты, никто не застрахован, их привозят со всей области и люди покупают, не все их моют, не все моют в хорошей воде.

Врачи с этим справляются, но инфекционные отделения забиты постоянно все лето.

Напомним, если вы хотите купить в кулинарии салат, то вам, скорее всего, продадут просроченную, но преподнесенную в другом виде продукцию. Об этом в эфире "ГС" предостерег исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.