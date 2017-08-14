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    В Одесской области охотник застрелил коллегу

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    Правоохранительные органы не исключают, что один из охотников по неосторожности застрелил другого. Правоохранители допускают, что инцидент оказался следствием употребления спиртного.
    Охотник перезаряжает ружье.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 13 августа, во время охоты в Татарбунарском районе Одесской области, произошла трагедия. Во время охоты погиб человек.

    Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, один из охотников по неосторожности застрелил другого. Правоохранители допускают, что инцидент оказался следствием употребления спиртного.

    На данный момент устанавливаются подробности случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

    Напомним, в мае в Черкасской области мужчина-охотник по неосторожности ранил 3-летнего ребенка.

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