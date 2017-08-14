В Одесской области охотник застрелил коллегу

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 13 августа, во время охоты в Татарбунарском районе Одесской области, произошла трагедия. Во время охоты погиб человек.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, один из охотников по неосторожности застрелил другого. Правоохранители допускают, что инцидент оказался следствием употребления спиртного.

На данный момент устанавливаются подробности случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Напомним, в мае в Черкасской области мужчина-охотник по неосторожности ранил 3-летнего ребенка.