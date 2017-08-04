Пункт пропуска на границе с Белоруссией возобновил работу

Facebook Патрульная полиция Львова На украинско-польской границе толпа избила патрульных полицейских Пункт пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе открыт для движения автомобилей, сообщили агентству Sputnik Беларусь в пятницу в государственном пограничном комитете республики.

Ранее в Гомельской таможне сообщили, что пункт пропуска закрыли из-за проведения на сопредельной стороне – пункте пропуска "Славутич" – технических работ.

"Пункт пропуска "Комарин" работает в полном объеме", – приводит агентство сообщение погранкомитета.

В ведомстве также сообщили, что у автомобилистов, направляющихся в Украину, в настоящее время нет проблем с пересечением государственной границы.

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