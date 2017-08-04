Пункт пропуска на границе Белоруссии с Украиной закрыт

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости Украина. Движение в пункте пропуска "Комарин" на белорусско-украинской границе в пятницу было временно приостановлено, сообщили агентству Sputnik Беларусь в Гомельской таможне.

Пункт прекратил работу в 11.30 в связи с проведением технических работ, связанных с обслуживанием серверного оборудования.

"С указанного времени пропуск транспортных средств через пункт пропуска "Славутич" Черниговской таможни не осуществляется", – приводит агентство сообщение Гомельской таможни.

В ведомстве отметили, что в качестве исключения пропускают рейсовые автобусы, которые выполняют регулярные международные перевозки пассажиров.

Автомобилистам, которые собираются попасть в Украину через пункт пропуска "Комарин", таможенники рекомендуют воспользоваться другим маршрутом.

Ранее сообщалось, что близ пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе во Львовской области неизвестные напали на полицейских, повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки.