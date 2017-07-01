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    Общество

    Пережить кибератаку Украине помогла техническая отсталость - Чорновил

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (82)

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    Хакерская атака стала не менее важным событием, чем встреча Порошенко и Макрона в Париже. Об этом в эфире "ГС" заявил политический эксперт Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 27 июня, Украина оказалась под ударом хакеров. Из-за масштабной вирусной атаки не работали банки, медиа, сервисы, сайты госорганов. Причиной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании стал вирус-шифровальщик Petya. Вирус блокирует компьютер, а ключ к разблокированию продает за биткоины в эквиваленте 300 долларов.

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    Анализируя самые резонансные события недели, политический эксперт, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал и поразившую Украину кибератаку.

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    "Важным был визит Петра Порошенко в Париж. Потому что начинается не что-то новое, это не совсем план Эммануэля Макрона, но это — определенные новые способы и темпы. Второй номер — это ужасные террористические атаки. И на третьем месте — самое нашумевшее событие, но мы его как-то пережили. Пережили легче, чем любая Европа. Может, наша заслуга в том, что мы — технологически более отсталые", — высказал мнение Чорновил.

    По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. 

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