M.E.Doс отрицает причастность к хакерской атаке в Украине

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Компания M.E.Doс заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, которая произошла в Украине во вторник.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

"Для поиска источника атаки, выяснения механизмов и определения шагов ликвидации последствий компания M.E.Doс привлекла специалистов правоохранительных органов, а также обратилась к экспертам в области кибербезопасности — Cisco Ukraine. Специалисты Cisco… приступили к анализу имеющейся информации", — говорится в сообщении компании M.E.Doс в четверг.

Как говорится в сообщении, среди программного обеспечения, которое установлено на предприятиях страны, есть программа "M.E.Doc", поэтому начала появляться информация о связи обновления этой программы с заражением компьютеров пользователей, хотя атака затронула далеко не только пользователей ПО компании.

"Разработчик программы "M.E.Doc" – также в числе пострадавших. Был атакован сервер компании-разработчика, в результате чего пострадали некоторые сервисы, в том числе веб-сервис "СОТА" и сервер документооборота. Сейчас ведутся активные работы для восстановления полной их работоспособности. Серверы, на которых находятся обновления и программа для загрузки "M.E.Doc", не пострадали", — говорится в сообщении.

Также компания прокомментировала статью на ресурсе Microsoft TechNet о том, что вирус распространялся посредством программы "M.E.Doc".

"Исходный код программы "M.E.Doc" не содержит команды запуска приложения Windows rundll32.exe, на который, как на причину атаки, ссылается Microsoft TechNet. Таким образом, в данной статье отсутствует обвинения программы "M.E.Doc" как источника заражения. Единственное, о чем говорит статья — это иллюстрация того, что программа "M.E.Doc" запущена на ранее зараженном компьютере, и соответственно, сама подверглась заражению", — указывает компания.

Компания пригласила киберполицию в свой офис в связи с тем, что якобы вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы "M.E.doc".

"На что разработчик M.E.Doc отреагировал мгновенно, пригласив представителей департамента киберполиции в свой офис для разъяснения ситуации. Мы предоставили представителям данного государственного органа доказательства исправной работы: логи и резервные копии данных с сервера, с которого якобы была совершена атака. Сейчас ведется анализ предоставленной информации", — указывает компания.