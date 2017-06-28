Кибератака в Харькове: пострадали аэропорт, горгаз и водоканал

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В международном аэропорту Харьков из-за кибератаки регистрацию на рейсы проводят в ручном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта.

При этом отмечается, что в остальном работа осуществляется в штатном режиме.

"Уважаемые пассажиры! Сообщаем, что в связи с хакерской атакой регистрация на рейсы в аэропорту временно проходит в ручном режиме. В остальном аэропорт работает в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

От кибератаки пострадал также "Харьковводоканал", сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия Александра Малиновская порталу "МедиаПорт". Она отметила, что частично парализована работа компьютерной системы предприятия, но технологически ничего не пострадало.

Кроме того, не работает также сайт ПАО "Харьковгоргаз". Причина не уточняется.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.