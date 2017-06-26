Эхо запрета соцсетей РФ. Украинская аудитория Facebook достигла 10 млн

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Аудитория украинцев в социальной сети Facebook увеличилась до 10 миллионов аккаунтов.

Одним из первых на эту цифру обратил внимание Никита Коваленко, который отметил, что еще в мае этот показатель оценивался в 7,4 миллиона аккаунтов (по данным самой соцсети).

"Украинская аудитория фейсбучика перевалила за 10 млн. Как промеряли — рекламным кабинетом при таргетировании на страну выдает охват. Напомню, в мае охват был 7,4 млн", — написал он на своей странице в Facebook.

Никита Коваленко/Facebook, 26 июня 2017

Ain.ua сообщает со ссылкой на Коваленко, что в воскресенье, 25 июня, аудитория Facebook догнала такой популярный ресурс как "Приват24".

"Плюс: теперь нас больше в самой глобальной соцсети, поймать тут можно очень многие целевые аудитории. Минус: уже отмечаю рост активностей рекламных по всем отраслям, а это обычно приводит к тому, что реклама теряет свою эффективность. Мы уже начали предлагать альтернативные варианты продвижения для клиентов, например — работу с лидерами мнений и усиление ситуативного контента", — цитирует издание Коваленко.

Согласно сообщению, данные подтверждают и в исследовательской сети Factum Group Ukraine. По словам CEO компании Ивана Дубинского, в мае 2017 года 9 546 069 украинцев посетили стартовую страницу самой популярной в мире социальной сети, а 8 797 750 украинцев посетили страницы профиля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности в Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. Специалисты не раз заявляли, что решение о блокировании можно легко обойти с помощью vpn-сервисов и других технических способов.