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    В мире

    Таиландца посадили на 35 лет за оскорбление королевской семьи в Facebook

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    Мужчина разместил в аккаунте Facebook фотографии королевской семьи, что считается государственным преступлением в Таиланде.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Гражданина Таиланда приговорили к тюремному заключению на 35 лет за посты на Facebook, которые власти посчитали оскорбительными для королевской семьи, передает агентство Франс Пресс.

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    Военный суд Бангкока приговорил 34-летнего Уичая к тюремному заключению из-за изображающих королевскую семью фотографий и видео, размещенных в аккаунте Facebook, якобы принадлежащем другому пользователю.

    Сообщается, что Уичай намеревался очернить своего бывшего друга и разместил фотографии королевской семьи от его имени. "Суд приговорил его к семи годам заключения по каждому пункту обвинения. В общей сложности его приговорили к 70 годам, но затем сократили срок наполовину, так как он признал свою вину", — приводит агентство слова представителя надзорной службы.

    Статья об оскорблении королевского величия входит в раздел государственных преступлений уголовного кодекса Таиланда.

    Напомним, в марте в городе Канчанабури на западе Таиланда фонд Save Elephant Foundation накрыл слонам "шведский стол" из фруктов в честь их Национального дня.

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