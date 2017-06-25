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    Facebook защитит фотографии пользователей

    (обновлено: )15
    Пользователи могут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Такая функция призвана ограничить возможность делать скриншоты экрана.
    Социальная сеть Фейсбук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook решила защитить фотографии пользователей и запустила специальную защитную функцию, передает TechCrunch.

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    При активации функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу. После этого посетители страницы не смогут загрузить фотографию профиля или отправить ее кому-либо в личном сообщении.

    Кроме того, пользователи могут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Такая функция призвана ограничить возможность делать скриншоты экрана.

    Эта функция была введена из-за того, что женские фотографии часто используют мошенники, создавая на основе таких фото профили на сайтах знакомств или используют в рекламе. 

    Как отмечают разработчики Facebook, по итогам тестирования новой функции в Индии соцсеть примет решение о ее запуске в других странах.

    Ранее сообщалось, что Facebook совместно с официальным ресурсом ЛГБТ-сообщества предоставил интернет-пользователям возможность получить соответствующий "лайк" (разноцветный флаг) в список реакций за подписку на страницу.

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