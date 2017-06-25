Facebook защитит фотографии пользователей

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook решила защитить фотографии пользователей и запустила специальную защитную функцию, передает TechCrunch.

При активации функции пользователем, вокруг его фотографии профиля появится тонкая синяя рамка со значком щита внизу. После этого посетители страницы не смогут загрузить фотографию профиля или отправить ее кому-либо в личном сообщении.

Кроме того, пользователи могут отдельно добавить на фотографию профиля полупрозрачный слой с одним из доступных узоров. Такая функция призвана ограничить возможность делать скриншоты экрана.

Эта функция была введена из-за того, что женские фотографии часто используют мошенники, создавая на основе таких фото профили на сайтах знакомств или используют в рекламе.

Как отмечают разработчики Facebook, по итогам тестирования новой функции в Индии соцсеть примет решение о ее запуске в других странах.

Ранее сообщалось, что Facebook совместно с официальным ресурсом ЛГБТ-сообщества предоставил интернет-пользователям возможность получить соответствующий "лайк" (разноцветный флаг) в список реакций за подписку на страницу.