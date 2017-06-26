Facebook будет производить собственные телешоу - СМИ

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook собирается выпускать свои телешоу, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, сейчас ведутся переговоры с голливудскими студиями и актерскими агентствами насчет производства таких телешоу, выпуск которых запланирован уже в конце лета.

Соцсеть обозначила намерение производить шоу с бюджетом каждого эпизода в 3 миллиона долларов, говорят источники. Это соответствует стоимости высокобюджетных программ на кабельном телевидении, отмечает газета. Facebook также заинтересован в программах с приблизительным бюджетом в 400-900 тысяч долларов за эпизод, сказали источники. Компания будет пытаться получить как можно больший объем прав на контент. Длина эпизодов составит не более 30 минут, в них будет реклама.

Facebook также собирается производить контент продолжительностью до 10 минут. Создателям этих эпизодов соцсеть гарантирует долю в рекламных доходах в размере от 5 до 20 тысяч долларов за эпизод. С Facebook над созданием такого контента работают порталы BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

Facebook отказался комментировать свои планы. "Мы поддерживаем маленькую группу партнеров и создателей (контента — ред.), в то время как они экспериментируют с разными видами шоу, вокруг которых можно создать сообщество — от спорта до комедий, реалити-шоу и азартных игр", — заявил изданию вице-президент соцсети по партнерству с медиа Ник Грудин.

Целевой аудиторией программ станут зрители в возрасте от 13 до 34 лет, особенный фокус предполагается сделать на 17-30 летних. В то же время соцсеть хочет обойти стороной программы про детей и подростков, политические постановки, новости, а также передачи, где фигурируют обнаженные сцены и грубые выражения.

Ожидается, что Facebook будет выкладывать эпизоды по одному, а не целым сезоном, как Netflix и Amazon. Соцсеть будет делиться с голливудскими студиями данными о числе просмотров.

Как сообщалось ранее, социальная сеть Facebook решила защитить фотографии пользователей и запустила специальную защитную функцию.