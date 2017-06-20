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    Общество

    Украинцев в Facebook стало на треть больше

    (обновлено: )6901
    Всего за последний месяц – с 18 мая 2017 года – украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей (с почти 7 млн до 9 млн). Общая же аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.
    Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Количество украинских пользователей Facebook 19 июня впервые превысило отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, сообщает Watcher.

    ВКонтакте остается самым популярным сайтом в Уанете
    РИА Новости Украина
    Запрещенный лидер. "ВКонтакте" остается самым популярным сайтом в Уанете

    Всего за последний месяц – с 18 мая 2017 года – украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей (с почти 7 млн до 9 млн). Общая же аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.

    По методологии Facebook пользователями соцсети считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогиненными.

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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