Украинцев в Facebook стало на треть больше

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Количество украинских пользователей Facebook 19 июня впервые превысило отметку в 9 млн пользователей. Об этом свидетельствуют данные внутренней статистики Facebook для рекламодателей, сообщает Watcher.

Всего за последний месяц – с 18 мая 2017 года – украинская аудитория Facebook выросла почти на 2,5 млн пользователей (с почти 7 млн до 9 млн). Общая же аудитория Facebook (любой, кто заходил в соцсеть) превысила аудиторию ВКонтакте в Украине.

По методологии Facebook пользователями соцсети считаются люди, которые хотя бы один раз в течение последних 30 дней заходили в соцсеть, будучи при этом залогиненными.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.