Гужву отпустят под залог в ближайшее время - адвокат

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Адвокат Елена Лукаш заявила, что главреда интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву в ближайшее время отпустят под залог.

"Игорь Гужва в самое ближайшее время будет отпущен под залог в сумме 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов)", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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Скриншот с сайта Faceboook

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.