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    Прокуратура обжалует решение суда по делу Гужвы

    (обновлено: )93
    По мнению прокурора, размер залога недостаточный для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. В связи с этим прокуратура будет обжаловать решение в части размера залога.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура намерена обжаловать решение суда об избрании меры пресечения главреду интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве относительно размера залога. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    facebook.com/RRKuzmin
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    Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Ранее Максимец сообщила, что прокуратура Киева будет ходатайствовать об аресте Гужвы с возможностью внесения залога в сумме более трех миллионов гривен (около 115 тысяч долларов).

    "Руководителю интернет-издание "Страна.ua" избрана мера пресечения… Одновременно суд в качестве альтернативы определил размер залога в сумме 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов). По мнению прокурора, размер залога недостаточный для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого. В связи с этим прокуратура будет обжаловать это решение в части размера залога", — написала Максимец на своей странице в Facebook в субботу.

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