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    Дело Гужвы: суд огласил приговор

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    Дело Гужвы. Арест (114)

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    Суд в Киеве в субботу арестовал на два месяца Игоря Гужву с альтернативой внесения залога в сумме около 21 тысячи долларов. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
    Канал "Страна.ua" в Youtube

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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