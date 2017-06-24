Дело Гужвы: суд огласил приговор

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.