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    Общество

    Суд огласил решение по делу Гужвы

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    Дело Гужвы. Избрание меры пресечения (111)

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    Адвокат главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы Андрей Смирнов заявил, что защита примет решение о том, оспаривать ли меру пресечения.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен. Об этом сообщает "Страна.ua".

    Суд избирает меру пресечения главреду Страны Игорю Гужве
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    Суд избирает меру пресечения Гужве

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    Адвокат Гужвы Андрей Смирнов заявил, что защита примет решение о том, оспаривать ли меру пресечения. 

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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