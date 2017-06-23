В ожидании призыва в Нацгвардию. В Одессе устроили облаву на студентов

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Приморского райвоенкомата Одессы в пятницу незаконно задержали несколько десятков студентов Одесского национального политехнического университета, хотя весенняя призывная кампания закончилась еще 31 мая, сообщает местное издание "Думская".

"Они (сотрудники военкомата — Ред.) приехали за студентами аграрного университета. Учащихся забирают, чтобы они расписались в повестках, предписывающих им явиться в военкомат 17 июля. Якобы военкомат планирует призвать (летом!) в Национальную гвардию тех студентов, которые не смогут поступить в магистратуру", — сообщает издание, отмечая, что вступительный экзамен у них 20 июля.

Очевидцы утверждают, что в общежитии №1 Аграрного университета парней вытаскивали буквально из постели.

Сами студенты сообщили изданию, что люди в военной форме, приехавшие на машине дельфинария "Немо" (его совладелец, бывший коммунист Андрей Кисловский является заместителем военного комиссара Приморского района — Ред.), отлавливали их у входов в общежития вуза.

Думская.net Автомобиль, на котором увозили студентов в военкомат в Одессе, 23 июня 2017

Аналогичные рейды прошли и по другим общежитиям других вузов.

Журналисты отправили в военкомат, однако пообщаться с военкомом не удалось — он заперся в кабинете, отказываясь общаться даже с полицией.

Позже Кисловский объяснил облаву в студенческих общежитиях Одессы необходимостью срочно уточнить информацию о призывниках. По его словам, это связано с дополнительным призывом в ряды Национальной гвардии Украины, который будет проведен в июле-августе.

Смотрите также: Нацгвардия показала весь свой арсенал на учениях под Харьковом

"Сейчас все военнообязанные проходят медицинскую комиссию, освидетельствование. Проверяем документы, меняем на новые документы, чтобы все были готовы, если призыв", — отметил он.

Думская.net Андрей Кисловский (слева) и его начальник, военком Приморского района Олег Лобан

В Национальной гвардии Украины "Думской" заявили, что дополнительный призыв еще не объявлен, и ведется лишь "подготовительная работа".

"Мы ожидаем указа президента, который вот-вот будет подписан", — отметили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения НГУ.

Около 18:30 всех задержанных студентов отпустили, но заставили расписаться в повестке о необходимости явиться 17 июля.

В социальных сетях появляются фото и видео рейда по общежитиям.

Ранее СМИ сообщили, что Вооруженные силы и Нацгвардия Украины закупили у американской компании SBR патроны для снайперского оружия, которые не соответствуют стандартам качества.