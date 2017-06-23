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    Фотоленты

    Нацгвардия показала весь свой арсенал на учениях под Харьковом

    (обновлено: )243
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    kharkov.dozor.ua

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    На полигоне под Харьковом нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, сообщает пресс-служба Нацгвардии. Около 300 нацгвардейцев при поддержке авиации артиллерии и минометов Нацгвардии отработали алгоритм применения подразделений специального назначения по разведке и противодействия диверсионным группам противника.
    "Сегодня задачей каждого командира было уяснить порядок подготовки к операции и порядок выполнения боевой задачи. Проведение таких занятий позволяет проводить разбор недостатков, корректировать работу и функционально ставить задачу на перспективу, с учетом тех сдач которые стоят перед Нацгвардией", — отметил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров.
    Участники сборов также увидели применение подразделений авиации НГУ с элементами десантирования и эвакуации раненых, применение подразделений специального назначения по борьбе с диверсионными группами, огневые упражнения с применением гаубицы Д-30, минометов калибром 80 и 120 мм, работу артиллеристских расчетов: маскировку, быстрое изменение огневых позиций, а также модернизированную зенитную установку с возможностью дистанционного управления.
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