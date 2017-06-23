Нацгвардия показала весь свой арсенал на учениях под Харьковом

На полигоне под Харьковом нацгвардейцы отработали способы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, сообщает пресс-служба Нацгвардии. Около 300 нацгвардейцев при поддержке авиации артиллерии и минометов Нацгвардии отработали алгоритм применения подразделений специального назначения по разведке и противодействия диверсионным группам противника.

"Сегодня задачей каждого командира было уяснить порядок подготовки к операции и порядок выполнения боевой задачи. Проведение таких занятий позволяет проводить разбор недостатков, корректировать работу и функционально ставить задачу на перспективу, с учетом тех сдач которые стоят перед Нацгвардией", — отметил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

Участники сборов также увидели применение подразделений авиации НГУ с элементами десантирования и эвакуации раненых, применение подразделений специального назначения по борьбе с диверсионными группами, огневые упражнения с применением гаубицы Д-30, минометов калибром 80 и 120 мм, работу артиллеристских расчетов: маскировку, быстрое изменение огневых позиций, а также модернизированную зенитную установку с возможностью дистанционного управления.