Впервые в истории ВСУ "Грады" вели огонь во время переправы

"Во время бригадных тактических учений десантники форсировали реку Днепр. Впервые за время независимости нашего государства подразделения реактивной артиллерии выполнили во время переправы боевую стрельбу с паромной переправы", — говорится в сообщении пресс-службы Минобюороны.

По сценарию учений, артиллерийский взвод, ведением огня остановил выдвижения противника на заранее подготовленные рубежи.

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Командующий Высокомобильных десантных войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобный способ ведения огня использовался еще во времена Второй мировой войны, однако в истории реактивной артиллерии ВС Украины — впервые.

"В Высокомобильных десантных войсках учитываются лучшие и самые эффективные способы и методы ведения боевых действий", — заявил Забродский.