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    Впервые в истории ВСУ "Грады" вели огонь во время переправы

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    Во время учений 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ при форсировании реки Днепр подразделение реактивной артиллерии вело огонь из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", находясь на пантонах.
    Канал Генеральний штаб ЗСУ на youtube

    "Во время бригадных тактических учений десантники форсировали реку Днепр. Впервые за время независимости нашего государства подразделения реактивной артиллерии выполнили во время переправы боевую стрельбу с паромной переправы", — говорится в сообщении пресс-службы Минобюороны.

    По сценарию учений, артиллерийский взвод, ведением огня остановил выдвижения противника на заранее подготовленные рубежи.

    Смотрите также: Масштабные учения ВДВ Украины

    Командующий Высокомобильных десантных войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что подобный способ ведения огня использовался еще во времена Второй мировой войны, однако в истории реактивной артиллерии ВС Украины — впервые.

    "В Высокомобильных десантных войсках учитываются лучшие и самые эффективные способы и методы ведения боевых действий", — заявил Забродский.

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