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    Фотоленты

    В Черкассы стянули силовиков: масштабные учения

    (обновлено: )12
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ
    Антитеррористические учения
    УСБУ

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    В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти.

    Служба безопасности Украины
    Украинское фото
    Эксперт об СБУ, СИЗО СБУ и правах человека

    По легенде для учений, "группа диверсантов планировала совершить террористические акты на военном объекте и на одном из химических заводов города". Так, диверсанты с помощью квадрокоптера сбросили взрывчатку и подожгли хранилища боеприпасов, расположенные в военной части. Также в рамках учений "террористы" заминировали одну из емкостей с опасным веществом на черкасском химзаводе.

    По данным пресс-службы СБУ, в результате спецоперации силовики обезвредили "террористическую" группу.

    Ранее журналисты показали, на чем ездят сотрудники экономического управления СБУ.

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