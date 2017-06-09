В Черкассы стянули силовиков: масштабные учения

В Черкассах прошли масштабные антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Вооруженных Сил, Нацгвардии, ГСЧС, полиции, пограничников и органов местной власти.

По легенде для учений, "группа диверсантов планировала совершить террористические акты на военном объекте и на одном из химических заводов города". Так, диверсанты с помощью квадрокоптера сбросили взрывчатку и подожгли хранилища боеприпасов, расположенные в военной части. Также в рамках учений "террористы" заминировали одну из емкостей с опасным веществом на черкасском химзаводе.

По данным пресс-службы СБУ, в результате спецоперации силовики обезвредили "террористическую" группу.

Ранее журналисты показали, на чем ездят сотрудники экономического управления СБУ.