ВСУ и Нацгвардия закупили в США некачественные снайперские патроны - СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Вооруженные силы и Нацгвардия Украины закупили у американской компании SBR патроны для снайперского оружия, которые не соответствуют стандартам качества, написал в среду в своей статье главный редактор журнала Defense Express Сергей Згурцец.

Автор статьи, ссылаясь на данные снайперов из ВСУ армии и Нацгвардии, которые тестировали и применяли боеприпасы, сообщил, что Украина закупила патроны четырех калибров для нескольких типов снайперских винтовок. Однако после короткого периода их применения оказалось, что пули не владеют необходимой точностью и силой, а материал, из которого они изготовлены, приводит к быстрому износу стволов оружия.

"Эти пули "сжирают" наши стволы. Эти боеприпасы хуже по точности, нежели те, что мы покупаем самостоятельно. А сердечники бронебойных пуль просто рассыпаются при соприкосновении с бронепреградой. С остальным у этих патронов все хорошо", — цитирует автор материала слова одного из военных.

В статье также отмечается, что патроны оказались негерметичными, из-за чего внутрь гильзы проникает влага и отсыревает порох.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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