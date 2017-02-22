Жданов: отказ от мобилизации имеет чисто политическую мотивацию

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Около 70 тысяч украинцев решили служить в Вооруженных силах Украины по контракту в 2016 году. С начала этого года — приняли еще 4,5 тысячи. Об этом заявил президент Петр Порошенко. По его словам, это позволило отказаться от использования мобилизационных ресурсов и обеспечить комплектование воинских частей мотивированными военнослужащими.

Отказ от мобилизации прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Большущий некомплект армии составляет на сегодняшний день, и, к сожалению, политические мотивы не позволяют президенту сохранить на особый период, который у нас сейчас происходит в связи с эскалацией и вооруженным конфликтом на востоке Украины, и мобилизационный ресурс в Вооруженных силах. То есть отказ от мобилизации — это чисто политическая мотивация. А переход полностью на контрактную основу не позволяет экономическое положение в стране. На сегодняшний день 70 тысяч, это мы еще даже не покрыли то, что призывали по мобилизации в три волны. Мы призывали 85 тысяч плюс из этих 70, которые призывались в 2016 году, сколько тысяч уволилось по разрыву контракта или по окончанию контракта", — отметил эксперт.

Практика призыва на службу срочников была отменена в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако в апреле 2014 года тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.