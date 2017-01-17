ДНР и ЛНР заявляют о готовности объявить мобилизацию

КИЕВ, 17 янв – РИА Новости Украина. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках в случае возобновления боевых действий будет объявлена мобилизация, заявили главы ДНР и ЛНР.

"На сегодня разработан план мобилизации людей, прошедших боевые действия, а потом по различным причинам покинувших ряды наших армейских корпусов. При этом специалисты, которые необходимы для несения определенных воинских обязанностей, они поставлены все на учет, и по приказу в случае необходимости могут встать в строй", — сказал глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Кроме того, по его словам, из добровольцев сформированы дополнительные подразделения, дивизионы, бригады, которые в случае необходимости будут вооружены в трехдневный срок.

"Не хотим проводить мобилизацию поголовно. Если провести мобилизацию в Донецкой народной республике, эта армия будет насчитывать порядка 200-250 тысяч, однако, к сожалению, я не гарантирую качество такой армии. Воевать надо не числом, не закидывать врага шапками, а умением", — подчеркнул Захарченко.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что их армия состоит только из добровольцев. "Если время придет и нужна будет мобилизация, конечно, мы прибегнем к этому. Мы полностью готовы к этому", — подчеркнул Плотницкий.

При этом он добавил, что необходимо использовать даже малейшую возможность урегулировать ситуацию мирным путем. "Цепляться нужно за малейшую возможность, ведь это тысячи жизней", — сказал глава ЛНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.