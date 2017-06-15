В четверг в Украине будет ветрено и пройдут небольшие дожди

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. В четверг в Украине переменная облачность, умеренно тепло и с осадками в ряде регионов, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем до +20 градусов.

На западе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

Небольшой дождь ожидается на севере, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем поднимутся до +15…+22 градусов.

Осадки также будут и в центре. Температура воздуха ночью +7 +13 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке будет облачно, днем пройдут небольшие дожди, температура воздуха днем +16…+22 градуса.

На юге днем также небольшой дождь, температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+25 градусов.