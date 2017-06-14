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    Общество

    Польское радио извинилось за карту Украины без Крыма

    (обновлено: )23804
    В посольстве Украины в Польше сообщили, что редакция радио признала свою техническую ошибку, извинилась и опровергла наличие какого-либо злого умысла.
    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) извинилось за иллюстрацию новости о введении безвизового режима ЕС и Украины картой страны, на которой отсутствует Крым, сообщает посольство Украины в Польше.

    "Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, опровергла наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на правильную. Спасибо всем неравнодушным за поддержку", — говорится на странице посольства в Facebook.

    facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

    Радио является частью общественных средств массовой информации Польши. Ранее сообщалось, что странице радио есть и другие сообщения с картой Украины без Крыма, к примеру, в передаче "Политики о последствиях отмены виз для украинцев". Источником изображения является портал бесплатных фотографий pixabay, а его автором — пользователь 3dman_eu из немецкого Дортмунда.

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    Как сообщалось ранее, украинский МИД готовит ноту протеста в МИД Казахстана в связи с тем, что на художественной выставке "Астана Арт Фест" карта Украины была изображена без Крыма.

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