Польское радио извинилось за карту Украины без Крыма

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) извинилось за иллюстрацию новости о введении безвизового режима ЕС и Украины картой страны, на которой отсутствует Крым, сообщает посольство Украины в Польше.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, опровергла наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на правильную. Спасибо всем неравнодушным за поддержку", — говорится на странице посольства в Facebook.

facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce

Радио является частью общественных средств массовой информации Польши. Ранее сообщалось, что странице радио есть и другие сообщения с картой Украины без Крыма, к примеру, в передаче "Политики о последствиях отмены виз для украинцев". Источником изображения является портал бесплатных фотографий pixabay, а его автором — пользователь 3dman_eu из немецкого Дортмунда.

Читайте также: А вы еще не в танке? Националисты нападают уже из-за угла

Как сообщалось ранее, украинский МИД готовит ноту протеста в МИД Казахстана в связи с тем, что на художественной выставке "Астана Арт Фест" карта Украины была изображена без Крыма.