Издательство ФРГ назвало ошибкой в учебнике карту с российским Крымом

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Издательство Telc назвало ошибочной публикацию в учебнике немецкого языка политической карты мира с российским Крымом.

"Мы получаем в настоящее время большое количество запросов относительно одной из опубликованных в нашем учебном пособии "Einfach gut! B1.1" цветной карты мира. Речь идет о купленной нами фотографии агентства Fotolia. Разные страны и регионы обозначены на ней одним цветом. Мы решительно заявляем, что мы таким образом не делали никаких политических заявлений относительно принадлежности этих регионов и стран. Разумеется, мы заменим эту карту в следующих изданиях", — говорится в пресс-релизе издательства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

На последнем форзаце учебного пособия "Einfach gut!" была опубликована цветная карта мира, на которой территории, принадлежащие одной стране, обозначены одинаковым цветом. На ней Крым был обозначен как территория России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.