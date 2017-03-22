Канал "Беларусь 24" ответил Киеву по инциденту с картой Украины без Крыма

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Национальная государственная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) отправила ответ на письмо Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания по нарушению законодательства Украины каналом "Беларусь 24", сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы компании Светлана Смолонская-Красковская.

Ранее Нацсовет Украины по ТВ заявил, что телеканал "Беларусь 24" должен устранить нарушение украинского законодательства, которое заключается в изображении карты Украины без Крыма и "однобоком освещении" отдельных событий в стране. Нацсовет заявил, что в случае игнорирования требований украинского законодательства, регулятор будет вынужден рассмотреть вопрос о прекращении ретрансляции программы "Беларусь 24" на территории Украины.

"Украинским коллегам направлен ответ. Если они сочтут нужным обнародовать наши рабочие моменты, они его опубликуют", — сказала собеседник агентства.

При этом она воздержалась от комментариев относительно содержания письма и отношения Белтелерадиокомпании к претензиям украинской стороной.

"Беларусь 24" — один из каналов Белтелерадиокомпании, международный спутниковый телеканал Белоруссии.

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.