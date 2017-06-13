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    Общество

    Польское радио иллюстрировало новость о безвизе картой Украины без Крыма

    (обновлено: )24261
    На странице радио в интернете есть несколько сообщения с картой Украины без Крыма. Источником изображения является портал бесплатных фотографий pixabay.
    Карта Украины без Крыма
    prostir.pl

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Польское радио Жешув (Polskie Radio Rzeszów) проиллюстрировало новость о введении безвизового режима ЕС и Украины картой страны, на которой отсутствует Крым, сообщает издание Prostir.

    Воздушные шары с символом крымскотатарского флага в центре Киева
    Украинское фото
    Национальная автономия крымских татар. А кто после них?

    Радио является частью общественных средств массовой информации Польши.

    Как стало известно, на странице радио есть и другие сообщения с картой Украины без Крыма, к примеру в передаче "Политики о последствиях отмены виз для украинцев".

    Сообщается, что источником изображения является портал бесплатных фотографий pixabay, а его автором — пользователь 3dman_eu из немецкого Дортмунда.

    Как сообщалось ранее, украинский МИД готовит ноту протеста в МИД Казахстана в связи с тем, что на художественной выставке "Астана Арт Фест" карта Украины была изображена без Крыма.

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