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    В Казахстане на карте Украины "потеряли" Крым

    (обновлено: )30941
    МИД Украины готовит ноту протеста в МИД Казахстана в связи с тем, что на художественной выставке "Астана Арт Фест" карта Украины была изображена без Крыма.
    Политические карты, на которых Крым является частью территории РФ
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Украинский МИД готовит ноту протеста в МИД Казахстана в связи с тем, что на художественной выставке "Астана Арт Фест" карта Украины была изображена без Крыма, сообщает информационное агентство "Укринформ" со ссылкой на слова временного поверенного в делах Украины в Республике Казахстан Владимира Джиджоры.

    Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе Крыма и Украины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нота в связи с наличием признаков нарушения территориальной целостности государства касается карты Украины, а также нарушения государственного суверенитета со стороны России, ведь на другом шаре Крым дорисован к карте РФ. Такие вопросы обязательно согласуются с центральной властью: Администрацией президента, Кабинетом министров, МИД Украины. Будет составлен документ, в таком виде мы обратимся", — сообщил Джиджора.

    Он не исключил, что появление такой карты Украины стало результатом чьей-то ошибки.

    Позже в Казахстане зарисовали скандальные карты России и Украины, на которых полустров отошел к РФ. Фотографии исправленных арт-объектов выложил в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    "Неверных карт в Астане больше нет. За подлинность изображения Кремля не отвечаем", — написал министр.

    ​"Астана Арт Фест" проходит под патронатом акимата — городской власти города Астана. Возможно, там не заметили или не разобрались. Пока неизвестно, чья это была инициатива — возможно, исключительно художника. Мы работаем, чтобы это досадное недоразумение решить. По крайней мере, я надеюсь, что это недоразумение, и проблема будет закрыта ", — добавил Джиджора.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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