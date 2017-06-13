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    Общество

    В узком кругу. В Генконсульстве РФ во Львове отпраздновали День России

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    По данным СМИ, мероприятие началось около 14.00. Среди приглашенных гостей консульства, в частности, был руководитель Львовского городского совета ветеранов Организации ветеранов Украины Александр Грубой.
    Посетители Генконсульства РФ во Львове
    Zik

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. В День России, 12 июня, в Генконсульство РФ во Львове по специальному приглашению прибыли более двух десятков человек, сообщает ZIK.

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    Как отмечается, мероприятие началось около 14.00. Среди приглашенных гостей консульства, в частности, был руководитель Львовского городского совета ветеранов Организации ветеранов Украины Александр Грубой, руководитель Львовского городского ОО "Русское общество им. А.Пушкина" Альберт Астахов, журналисты местных российских изданий. 

    Гости общались с подъехавшими журналистами очень неохотно. "Одна из приглашенных сообщила охранникам Генконсульства, что идет на сборы. Другие объясняли журналистам, что идут по своим делам. Один даже заявил, что прибыл в Генконсульство России, потому что хочет ехать в Европу. Еще один из прибывших представился россиянином и сообщил, что приглашен на празднование. Другой отмахнулся: "Это не ваше дело, зачем я сюда пришел", — пишет издание.

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    В телефонном разговоре с журналистами в Генконсульстве России во Львове заверили, что не планируют никаких мероприятий по случаю Дня России. "У нас сегодня обычный рабочий день. Никаких мероприятий не предусмотрено", — заявил работник Генконсульства.

    По данным СМИ, празднование, хоть и в узком кругу, но все-таки состоялось.

    Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал российского оппозиционера Алексей Навального на 30 суток. 

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