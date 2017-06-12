Эксперт: визы для россиян - попытка мобилизовать электорат

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. МИД Украины назвало альтернативу визам для россиян. Глава ведомства Павел Климкин выступил за введение системы предварительного информирования через интернет о поездках граждан России в Украину.

По словам Климкина, визы уходят в прошлое, сейчас все ездят по биометрическим паспортам, а Украине нужно контролировать въезд на свою территорию. И помочь здесь сможет интернет-платформа о намерениях посетить Украину, а на создание ее и тестирование понадобится несколько месяцев. Тем временем, на введении виз настаивают в "Народном фронте".

Что стоит за инициативой парламентской политической силы, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Кость Бондаренко.

"Народный фронт" пытается таким образом мобилизовать свой электорат. У них электорат, в основном, — люди, которые до сих пор не вышли из состояния революции, пытаются продолжать революцию любым методом. С другой стороны, это попытка подставить президента. Представьте себе, что завтра президент выступит против этой инициативы. Сразу же люди, выступающие за полный разрыв отношений с Россией, будут обвинять его в предательстве национальных интересов. Поэтому эти так называемые якобинцы из среды "Народного фронта", они просто сознательно идут на такой технологический шаг, чтобы фактически подложить свинью президенту", — пояснил поведение партии Бондаренко.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с РФ. Поводом стал арест журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в Москве по подозрению в шпионаже. В МВД Украины поддержали инициативу о введении визового режима с РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.