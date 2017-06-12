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    СБУ перекрыла канал поставок "элитной" марихуаны в Россию

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    По информации СБУ, наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на "плантациях" в Мелитопольском районе Запорожской области. Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки в поезде "Харьков-Москва".
    По информации СБУ, наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на плантациях в Мелитопольском районе Запорожской области.
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок "элитной" марихуаны из Запорожской области в Россию по железной дороге, сообщает ведомство.

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    "СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны в РФ… Правоохранители установили, что наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на "плантациях" в Мелитопольском районе Запорожской области", — говорится в сообщении.

    По данным спецслужбы, марихуану в Россию перевозили курьеры железнодорожным транспортом, оплата за товар поступала организаторам на банковские карты.

    "Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки в поезде "Харьков-Москва" и изъяли десять пакетов каннабиса весом семь килограмм, который сообщник-проводник спрятал в технических нишах вагона", — информирует СБУ.

    Как отмечается, во время обыска по месту жительства организатора в Киевской области правоохранители изъяли еще десять килограмм наркотиков.

    Служба безопасности Украины
    СБУ перекрыла канал поставок "элитной" марихуаны в Россию

    В Запорожской области правоохранители ликвидировали плантацию марихуаны и нарколабораторию. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет свыше 2,5 миллиона гривен (более 95 тысяч долларов по курсу Нацбанка). Двух задержанных уведомили о подозрении в совершении преступлений по статьям "покушение на убийство", "контрабанда наркотических средств…" и "незаконное производство, изготовление… или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов".

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали участников организованной преступной группировки, которые подозреваются в подготовке взрыва стратегического объекта в Житомирской области.

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