Уголовные дела открыты по факту столкновений во время концерта Билык

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Полиция открыла два уголовных производства по факту столкновений между активистами и правоохранителями перед и во время концерта Ирины Билык в Одессе, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы.

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"Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия", — говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что концерт проводился на законных основаниях, а среди посетителей было много женщин с маленькими детьми.

По данному факту открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. Между тем активисты намерены в пятницу митинговать под зданием облуправления Нацполиции в Одессе.