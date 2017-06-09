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    Уголовные дела открыты по факту столкновений во время концерта Билык

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    Столкновения во время концерта Ирины Билык в Одессе (306)

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    Правоохранители утверждают, что "ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта".
    Столкновения у одесского ресторана, где выступала Ирина Билык, 8 июня 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Полиция открыла два уголовных производства по факту столкновений между активистами и правоохранителями перед и во время концерта Ирины Билык в Одессе, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Столкновения перед концертом Ирины Билык в Одессе. Видео
    Канал на Youtube Пушкинская.net
    "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

    В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. На место конфликта также прибыли активисты некой патриотической организации "Черная сотня", которые встали на защиту певицы. 

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    "Ряд активистов начали намеренно провоцировать полицейских, которые обеспечивали охрану публичного мероприятия, и посетителей концерта. Также эти граждане совершали хулиганские действия, толкались, бросались яйцами, выкрикивали нецензурную брань и оскорбляли гостей мероприятия", — говорится в сообщении.

    В полиции подчеркнули, что концерт проводился на законных основаниях, а среди посетителей было много женщин с маленькими детьми.

    По данному факту открыты уголовные производства по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство) и ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

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    Следователями будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.

    Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции. Между тем активисты намерены в пятницу митинговать под зданием облуправления Нацполиции в Одессе. 

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