Конфликт на стихийном рынке в Одессе: торговцы перекрыли улицу

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Уличные торговцы в четверг перекрыли проезжую часть на улице Бочарова в Одессе, сообщает местное издание "Репортер".

"Люди возмущены тем, что сотрудники Департамента муниципальной безопасности разгоняют стихийный рынок. В ответ на это торговцы беспрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав тем самым движение", — сказано в сообщении.

reporter.od.ua Протест уличных торговцев в Одессе, 8 июня 2017

Из-за протеста на указанном участке дороги образовалась большая пробка.

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Накануне между митингующими и правоохранителями произошли стычки под Апелляционным хозяйственным судом в Одессе, последние применили слезоточивый газ. Участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины. Митингующие заявили, что не допустят нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков.