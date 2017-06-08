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    Общество

    Конфликт на стихийном рынке в Одессе: торговцы перекрыли улицу

    (обновлено: )61820
    Люди недовольны планами Департамента муниципальной безопасности разогнать стихийный рынок. Торговцы беспрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав движение.
    Протест уличных торговцев в Одессе, 8 июня 2017
    reporter.od.ua

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Уличные торговцы в четверг перекрыли проезжую часть на улице Бочарова в Одессе, сообщает местное издание "Репортер".

    "Люди возмущены тем, что сотрудники Департамента муниципальной безопасности разгоняют стихийный рынок. В ответ на это торговцы беспрерывно ходят по пешеходному переходу, заблокировав тем самым движение", — сказано в сообщении.

    reporter.od.ua
    Протест уличных торговцев в Одессе, 8 июня 2017

    Из-за протеста на указанном участке дороги образовалась большая пробка.

    Смотрите также: Битва за землю. Протест в Одессе перерос в массовую драку с полицией

    Накануне между митингующими и правоохранителями произошли стычки под Апелляционным хозяйственным судом в Одессе, последние применили слезоточивый газ. Участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины. Митингующие заявили, что не допустят нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков.

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