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    Киев

    Патрульные перекрыли центр Киева из-за протестов

    (обновлено: )39420
    В среду под стенами парламента проходила акция протеста сторонников цивилизованного рынка б\у автомобилей, которая позднее переместилась под Кабмин. Митинг и стал причиной перекрытия улицы.
    В Киеве патрульные полицейские перекрыли улицу Грушевского
    УНН

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Патрульная полиция перекрыла в среду улицу Грушевского от стадиона имени Лобановского до Верховной Рады в связи с протестами, сообщают СМИ.

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    Сообщается, что в среду под стенами парламента проходила акция протеста сторонников цивилизованного рынка б\у автомобилей, которая позднее переместилась под Кабмин. Митинг и стал причиной перекрытия улицы. Движение в связи с этим в столице затруднено.

    В минувшем месяце протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией заблокировали во вторник дорогу перед пунктом пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.

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