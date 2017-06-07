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    Земельный вопрос. В Одессе протестующие жгут шины и файеры

    (обновлено: )36831
    По данным местных СМИ, митингующие намерены не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков. Есть задержанные.
    Протест в Одессе из-за земли для участников АТО, 7 июня 2017
    7kanal.com.ua

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Стычки между митингующими и правоохранителями произошли в Одессе, последние применили слезоточивый газ.

    Как сообщает "7 канал", участники протеста перекрыли дорогу на проспекте Шевченко, зажгли файеры и шины.

    Смотрите также: "Продажа земли — геноцид". Митинг под Радой против земельной реформы

    "Митингующие хотят не допустить нарушения судьями законодательства относительно выделения участникам АТО земельных участков", — сказано в сообщении.

    7kanal.com.ua
    Протест в Одессе из-за земли для участников АТО, 7 июня 2017

    Судя по фотографиям с места событий, есть по меньшей мере один пострадавший.

    7kanal.com.ua
    Протест в Одессе из-за земли для участников АТО, 7 июня 2017

    Двух человек задержали и доставили в отделение полиции.

    В конце мая сельский совет Козятина Винницкой области забрал земельный участок, который принадлежал семье погибшего в Донбассе бойца, в связи с чем недовольные участники АТО выбили стекла во входной двери здания и подожгли шины.

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