"Дайте газ и свет". Недовольные херсонцы перекрыли дорогу

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Жители дома по улице Буденного в Херсоне перекрыли дорогу в знак протеста, сообщает УНН.

Люди решили перекрыть дорогу на микрорайон Таврический, требуя включить в их доме газ и свет. По словам протестующих, они вовремя платят за коммунальные услуги, но три месяца назад остались без газа, а накануне им выключили свет.

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Один из плакатов, которые держат жители, гласит: "Дайте газ и свет. Дети хотят есть".

УНН Митингующие перекрыли дорогу в Херсоне, требуя вернуть газ и свет

Сотрудники правоохранительных органов следят за ситуацией.

В марте в Хмельницком жители четырех многоэтажных домов перекрыли движение по проспекту Мира. Граждане протестовали против отключения в их домах "без всякого предупреждения" электричества.