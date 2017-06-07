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    Общество

    "Дайте газ и свет". Недовольные херсонцы перекрыли дорогу

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    Протестующие заявили, что лишились газа еще три месяца назад, а накануне им отключили и электричество. На фотографиях видно, как женщины и мужчины ходят по дороге с детьми.
    Митингующие перекрыли дорогу в Херсоне, требуя вернуть газ и свет
    УНН

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Жители дома по улице Буденного в Херсоне перекрыли дорогу в знак протеста, сообщает УНН.

    Люди решили перекрыть дорогу на микрорайон Таврический, требуя включить в их доме газ и свет. По словам протестующих, они вовремя платят за коммунальные услуги, но три месяца назад остались без газа, а накануне им выключили свет.

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    Один из плакатов, которые держат жители, гласит: "Дайте газ и свет. Дети хотят есть".

    УНН
    Митингующие перекрыли дорогу в Херсоне, требуя вернуть газ и свет

    Сотрудники правоохранительных органов следят за ситуацией.

    В марте в Хмельницком жители четырех многоэтажных домов перекрыли движение по проспекту Мира. Граждане протестовали против отключения в их домах "без всякого предупреждения" электричества.

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