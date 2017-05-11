Горняки в Кривом Роге перекрыли железнодорожные пути к шахтам

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Горняки предприятий "АрселорМиттал Кривой Рог" перекрыли железнодорожные пути к шахтам, остановив отгрузку продукции.

Сообщил на своей странице в Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"На шахтах в Кривом Роге жены вместе с детьми протестующих горняков и другими родственниками и близкими перекрыли подъездные пути к предприятиям и шахт и остановили этим отгрузки продукции. На предприятиях Арселор МитталСтил начались массовые акции протеста, утром там уже более 300 протестующих! Горняки находятся под землей полутора суток без еды на воде", — написал Волынец.

0564.ua Протесты в Кривом Роге

Ранее сообщалось, что работники ночной смены Криворожского железорудного комбината утром 4 мая отказались подниматься на поверхность с требованием повысить зарплату. В частности, вся ночная смена шахты "Родина", шахты "Гвардия", шахты "Терновская" "Кривбассшахтоуправления" и десять горняков шахты "Октябрьская" не выехали на поверхность. Руководство предприятия спустилось к шахтерам, протест прекратился на следующий день. Работники шахты "Юбилейная" 10 мая также не поднялись на поверхность после ночной смены, потребовав повышения зарплаты до 1 тысячи долларов.

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Горняков КЖРК поддержали десять работников шахты "Артем-1" комбината "АрселорМиттал Кривой Рог": 6 мая они также начали протест под землей, требуя повышения заработной платы. Администрация отреагировала на ситуацию и заявила о том, что вопрос решится 11 мая, после чего шахтеры поднялись на поверхность.