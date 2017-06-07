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    Общество

    Порошенко ветировал закон о частных детективах

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    Глава государства, возвращая закон в парламент, отметил, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ. Архивное фото
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ветировал закон №3726, разрешающий оказание частных детективных услуг, этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на официальном сайте Верховной Рады.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН
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    В своих предложениях к закону глава государства отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.

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    Подчеркивается также, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и в транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.

    Порошенко вернул закон в парламент для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов. Закон о частной детективной деятельности Верховная Рада приняла 13 апреля.

    Накануне президент подписал закон о языковых квотах на ТВ. 

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