Порошенко ветировал закон о частных детективах

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ветировал закон №3726, разрешающий оказание частных детективных услуг, этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на официальном сайте Верховной Рады.

В своих предложениях к закону глава государства отмечает, что перечень разрешенных видов частных детективных услуг сформирован без учета требований законодательства.

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Подчеркивается также, что разрешение детективам вести внешнее наблюдение на открытой местности в общественных местах и в транспорте не сопоставляется с предусмотренным законом запретом детективам осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые отнесены к исключительной компетенции оперативных подразделений.

Порошенко вернул закон в парламент для повторного рассмотрения и предлагает согласовать его с нормами базовых законодательных актов. Закон о частной детективной деятельности Верховная Рада приняла 13 апреля.

Накануне президент подписал закон о языковых квотах на ТВ.