Закон ничего не изменил, частные детективы останутся дилетантами - Сеник

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Верховная Рада приняла закон о частной детективной деятельности. По мнению нардепов, этот документ легализует "серый рынок" розыскных услуг.

В полицию теперь можно не идти, если надо разыскать пропавшего родственника или свидетеля ДТП. Теперь это может законно делать детектив. И добытую им информацию можно использовать в суде.

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Тему восприятия легализации на рынке детективных услуг прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель Всеукраинской Ассоциации Частных Детективов Сергей Сеник.

Что поменяется после принятия закона о частной детективной деятельности?

— Закон в работе детектива ничего не поменяет. Он не привел к лучшему, только ухудшил положение исключительно по той причине, что депутаты не проголосовали за поправку депутата Андрея Тетерука, что касается образования детектива. Дело в том, что более 50% ныне существующих легальных детективов являются выходцами из структур главного управления разведки и СБУ. Они не имеют юридического образования. Такое образование имеют выпускники многих вузов, которые совершенно не имеют отношения к детективной деятельности и юристам. На сегодняшний день у детектива юридическое образование обязательно должно быть. Опыта оперативно-розыскной работы, но без наличия юридического образования не достаточно. Закон позволяет детективам заниматься тем, чем они занимались и ранее. Но в любом случае мы не имеем права предоставлять эти данные в суде.

Как расценивать информацию, что как раз все эти доказательства можно будет легально использовать во время судебного рассмотрения процесса?

— Мы точно также могли легально их использовать во время судебного процесса, как частные лица. Закон ничего не изменил. Не было изменений в УПК. Нам не был предоставлен статус эксперта или же по примеру адвоката, участника процесса. Единственное, что изменил закон, это принес определенные рамки в работе. Дело в том, что я являлся членом рабочей группы по этому закону, мы его продвигали исключительно для того чтобы избежать мошенников, которые сейчас расплодились на рынке частных детективов. Появятся документы, которые будут предоставляться в Минюст, и которые хоть как-то позволят отсеять непрофессионалов.

Какие документы необходимо предоставлять, чтобы официально получить возможность легально работать детективом?

— Там все четко прописано. Я сейчас не имею перед собой текста закона. Те правки, которые вносила Всеукраинская Ассоциация Частных Детективов, посредством депутатов, приняты не были. То есть, номинально на заседаниях рабочей группы комитета они вносились, поддерживались депутатами, но в сессионном зале приняты не были.

Будете ли вы обращаться к президенту и спикеру Рады с просьбой не подписывать принятый закон до внесения в него соответствующих правок?

— Мы собираемся обращаться к депутатскому корпусу о внесении в дальнейшем этих правок. Потому что закон все-таки должен быть принят. Мы долгое время ожидали его принятия, потому что любая деятельность должна быть законно очерчена.

То есть даже в текущем неполноценном виде закон лучше, чем его отсутствие?

— Намного проще, исходя из законотворческой деятельности внести правки в закон, чем принять его. Если есть закон, депутатскому корпусу гораздо проще принять правки.

После принятия этого закона изменится каким-то образом стоимость работы детективов?

— Совершенно не изменится. Единственное, что более 50% ныне легальных детективов до внесения правок уйдут в тень. Несмотря на то, что они являются профессионалами, имеют огромный опыт работы в специальных структурах и уже более десятилетний опыт работы открыты на рынке детективных услуг, они не смогут получить государственное свидетельство. Те, кто будет работать без лицензии понесут определенную ответственность или используют статус журналиста.

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