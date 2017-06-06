Порошенко: сегодня игнорировать журналистов невозможно и опасно

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во вторник, в честь Дня журналиста, встретился с представителями СМИ и поздравил их с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба главы государства.

По его словам, журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью: "Единственное, что могу констатировать — журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью".

"Игнорировать журналистов на сегодняшний день невозможно и опасно. Это очень важно и это тоже наша общая победа. Очень хотелось бы, чтобы наша журналистика была объективной, чтобы соблюдались стандарты журналистики. Уверен, что у вас это получается и верю — так будет и впредь", — обратился президент к присутствующим на встрече.

Порошенко особо отметил военных журналистов — тех, кто находится на передовой, рискуя собственной жизнью, и делает репортажи о ситуации на фронте.

Президент также вручил награды журналистам за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня журналиста. Орден "За заслуги" III степени получила журналист Наталья Нагорная.