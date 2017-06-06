наверх
06.06.201720:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко: сегодня игнорировать журналистов невозможно и опасно

    (обновлено: )5
    По словам Порошенко, игнорировать журналистов на сегодняшний день невозможно и опасно: "Это очень важно и это тоже наша общая победа. Очень хотелось бы, чтобы наша журналистика была объективной, чтобы соблюдались стандарты журналистики".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во вторник, в честь Дня журналиста, встретился с представителями СМИ и поздравил их с профессиональным праздником, сообщила пресс-служба главы государства.

    Татьяна Монтян
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Монтян: сегодня затягать по судам можно любого журналиста

    По его словам, журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью: "Единственное, что могу констатировать — журналистика в Украине на самом деле стала четвертой властью".

    "Игнорировать журналистов на сегодняшний день невозможно и опасно. Это очень важно и это тоже наша общая победа. Очень хотелось бы, чтобы наша журналистика была объективной, чтобы соблюдались стандарты журналистики. Уверен, что у вас это получается и верю — так будет и впредь", — обратился президент к присутствующим на встрече.

    Порошенко особо отметил военных журналистов — тех, кто находится на передовой, рискуя собственной жизнью, и делает репортажи о ситуации на фронте.

    Президент также вручил награды журналистам за весомый личный вклад в развитие отечественной журналистики, многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня журналиста. Орден "За заслуги" III степени получила журналист Наталья Нагорная.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Петр Порошенко
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Катар
    Дипломатическая блокада Катара
    В Харькове произошла погоня со стрельбой
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева