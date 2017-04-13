Рада приняла закон о легализации деятельности частных детективов

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон, который позволит легализовать деятельность частных детективов, которых сейчас, по неофициальным данным, работает несколько тысяч.

Принятие документа на заседании в четверг поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Его еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня его опубликования в официальной прессе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в большинстве стран мира частная детективная деятельность признана на государственном уровне, урегулирована законами и оптимально используется для увеличения возможностей граждан и юридических лиц в защите своих прав и интересов. При этом на Украине такой вид деятельности официально не признан, хотя по неофициальным данным, сейчас во всех регионах страны работают несколько тысяч частных детективов и агентств.

"Закон позволит легализовать этот вид деятельности и вывести ее из тени, поставив под надлежащий контроль государства", — говорится в документе.

По закону, детективы на платной договорной основе оказывают услуги клиентам с целью защиты их прав. При этом они не могут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, которые относятся к исключительной компетенции оперативных подразделений правоохранительных органов.

В документе говорится, что частным детективом может быть гражданин Украины, достигший 21 года. Он должен владеть государственным языком, иметь высшее юридическое образование или стаж работы в оперативных подразделениях или органах досудебного расследования не менее трех лет, пройти обучение с целью осуществления частной детективной деятельности и получить свидетельство о праве заниматься ею.

Частный детектив не может быть служебным или должностным лицом органов госвласти, местного самоуправления, правоохранительных или судебных органов власти. Свидетельство о праве на занятие частной детективной деятельностью выдается Нацполицией Украины. Она также контролирует соблюдение детективами украинского законодательства и обеспечивает ведение единого реестра субъектов частной детективной деятельности.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации частных детективов Игорь Цминский заявил, что народные депутаты написали законопроект "О частной детективной деятельности" не переговорив ни с одним детективом-практиком.