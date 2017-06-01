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01.06.201710:29
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    Общество

    Украинцы с четверга могут ездить в Турцию по ID-картам

    (обновлено: )33011
    У граждан Украины появилась возможность находиться на территории Турции без виз до 90 дней в течение 180 дней. Соответствующее соглашение было подписано 14 марта.
    Процесс изготовления карточки удостоверения личности
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 1 июня, вступает в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по внутренним паспортам (ID-картам), сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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    "Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу", — написал Сибига.

    Напомним, 14 марта во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику было подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

    Напомним, ранее на этой неделе Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина.

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