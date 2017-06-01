Украинцы с четверга могут ездить в Турцию по ID-картам

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 1 июня, вступает в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по внутренним паспортам (ID-картам), сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Смотрите также: Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

"Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу", — написал Сибига.

Напомним, 14 марта во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику было подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

Напомним, ранее на этой неделе Сенат Нидерландов ратифицировал соглашение об ассоциации Украина.

Читайте также: NI: власть разъединяет украинцев, но они объединятся на новом Майдане