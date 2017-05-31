наверх
31.05.201723:51
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Генштаб Турции подтвердил гибель 13 военных при крушении вертолета

    (обновлено: )7
    По данным Генштаба, вечером в среду при взлете, столкнувшись с ЛЭП, потерпел катастрофу вертолет типа Сougar AS 532, в котором находилось 13 человек.
    Вертолет типа Сougar AS 532
    wikipedia

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Генштаб Вооруженных сил Турции подтвердил гибель 13 военнослужащих при крушении вертолета в среду в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

    Транспорт будущего
    Lilium/YouTube
    В Германии создали электрический самолет с вертикальной посадкой

    "Тридцать первого мая в 20.55 при взлете, столкнувшись с ЛЭП, потерпел катастрофу вертолет типа Сougar AS 532, в котором находилось 13 человек. По полученной информации, они погибли", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

    Ранее местные власти сообщили, что вертолет упал через три минуты после взлета.

    На место катастрофы отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.

    Также турецкие СМИ сообщали о гибели в результате катастрофы 13 военных, в том числе генерала, двух полковников и четырех офицеров среднего звена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    ЕС - Украина - РФ: снова газ
    Последствия обстрела Ясиноватой в Донбассе. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Загранпаспорт
    Нидерланды одобрили соглашение об ассоциации Украины с ЕС
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и штурм Львовского облсовета