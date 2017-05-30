В Турции зарезали главного редактора проправительственной газеты

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения в ходе бытовой ссоры со своим зятем, передает агентство Anadolu.

По данным СМИ, вспыхнувшая семейная ссора между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом переросла в драку, во время которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.

yeniakit.com.tr Подозреваемый в убийстве главного редактора турецкой газеты Кадира Демиреля

Демирель от полученного ранения скончался, его дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, ей сделана операция. Убийца скрылся, полиция ведет его розыск.

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