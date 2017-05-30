наверх
30.05.201703:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Турции зарезали главного редактора проправительственной газеты

    (обновлено: )7
    Вспыхнувшая семейная ссора между Кадиром Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом переросла в драку, во время которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.
    Главный редактор турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель
    yeniakit.com.tr

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Главный редактор проправительственной турецкой газеты Yeni Akit Кадир Демирель погиб в Стамбуле от ножевого ранения в ходе бытовой ссоры со своим зятем, передает агентство Anadolu.

    По данным СМИ, вспыхнувшая семейная ссора между Демирелем, его дочерью Эсмой и зятем Джемилем Явузом Каранфилом переросла в драку, во время которой Каранфил ударил ножом своего тестя и жену.

    yeniakit.com.tr
    Подозреваемый в убийстве главного редактора турецкой газеты Кадира Демиреля

    Демирель от полученного ранения скончался, его дочь госпитализирована в тяжелом состоянии, ей сделана операция. Убийца скрылся, полиция ведет его розыск.

    Ранее сообщалось, что жена украинского журналиста Романа Сущенко, находящегося под следствием в РФ, обратилась за помощью к первой леди Франции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание Службы безопасности Украины
    Интернет-война: обыски в офисах "Яндекс.Украина"
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Служба Безопасности Украины
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги