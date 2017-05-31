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31.05.201719:18
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    С четверга украинцы смогут посещать Турцию по внутренним паспортам

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    Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, "соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу".
    Паспорт Украины
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    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 1 июня, вступит в силу соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по внутренним паспортам (ID-картам), сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

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    "Соглашение о взаимных поездках граждан Украины и Турции по ID-картам с 1.06.2017 вступает в силу. Завтра встречаем первых туристов из Украины и взаимно", — написал Сибига.

    Напомним, 14 марта во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турецкую Республику было подписано Соглашение между Кабминами о внесении изменений в Соглашение между правительствами об условиях взаимных поездок граждан.

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