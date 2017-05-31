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    В Турции разбился вертолет: погибли 13 военных, в том числе генерал

    (обновлено: )10801
    Власти сообщили, что в районе Улудере провинции Ширнак упал военный вертолет через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП.
    Вертолет. Архивное фото
    flickr.com/Jim Sher

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Турции потерпел крушение военный вертолет.

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    Инцидент произошел в среду в провинции Ширнак на юго-востоке страны, вертолет столкнулся с линией электропередачи, говорится в заявлении администрации провинции Ширнак.

    "В районе Улудере провинции Ширнак упал военный вертолет через три минуты после взлета в результате столкновения с ЛЭП. На место происшествия прибыли спасатели", — говорится в заявлении.

    По данным Рейтер со ссылкой на источники в силовых ведомствах, в результате аварии погибли 12 военных. В то же время агентство IHA сообщило о 13 погибших: среди них — генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена.

    В провинции Ширнак ранее неоднократно проводились операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

    Напомним, 11 мая в Австрии потерпел крушение частный вертолет вблизи коммуны Ахенкирх в Тироле, в результате катастрофы погибли два человека.

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