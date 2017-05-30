Украину во вторник накроют жара и дожди

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Во вторник в Украине переменная облачность, в западных, северных и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 23-28°, в южной части местами 30°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

В Киеве ночью без осадков, утром и днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

Во Львове во вторник местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ночью 13..15°, днем 25..27°.

В Днепре 30 мая день будет солнечным. Ночью 13..15°, днем 26..28°.

В Одессе во вторник осадков не будет. 13..15° ночью и 25..27° днем.

В Харькове вторник будет солнечным. Ночью 13..14°, днем 25..27°.

Напомним, в понедельник днем в Москве начался ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали 16 метров в секунду. Мощный ураган с ливнем и грозой унес жизни по меньшей мере 11 человек и повлек значительные разрушения: сотни поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта.

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