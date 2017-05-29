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    Сеющий смерть "Азов": реакция в соцмедиа

    (обновлено: )16720
    Бойцы "Азова" попали в эпицентр очередного скандала. На этот раз — криминального… в Мариуполе. Двое военнослужащих Нацгвардии полка "Азов" уже задержаны в этом городе за убийство, однако в соцсетях обсуждение данного инцидента только начинается.
    Марш Азова. Архивное фото
    Азов, Вконтакте

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Военный конфликт на востоке Украины не перестает напоминать о себе в совершенно неожиданных уголках страны. И не только участившимися взрывами. На прошлой неделе Мариуполь потрясло зверское убийство 18-летнего студента Даниила Савченко, изувеченное тело которого нашли в канаве у моря, а так же избиение еще двух парней.  Подозревали, что причастными к этому могут быть бойцы из "Азова". По информации местных СМИ, конфликт возник из-за подозрений в распространении и сбыте наркотиков. 

    И вот буквально на днях военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители за умышленное убийство задержали двух бойцов полка "Азов". "Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство", — отметил Матиос. Военный прокурор полагает, что происходят такие инциденты из-за обесценивания человеческих ценностей и усталости от войны, а также ее последствий. 

    В украинском сегменте соцсетей инцидент с участием бойцов "Азова" вызвал немалую шумиху: "интересно а сколько произошло таких вещей которые нельзя озвучивать"; "Он их оправдывает — он такой же преступник. Даже хуже, потому что они — просто отморозки, а он при власти". "Матиосу не верю, даже если это правда, он не все договаривает, может это уже начался отстрел его собирателей дани…", —  встречаются в сетях и такие версии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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