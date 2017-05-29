Сеющий смерть "Азов": реакция в соцмедиа

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Военный конфликт на востоке Украины не перестает напоминать о себе в совершенно неожиданных уголках страны. И не только участившимися взрывами. На прошлой неделе Мариуполь потрясло зверское убийство 18-летнего студента Даниила Савченко, изувеченное тело которого нашли в канаве у моря, а так же избиение еще двух парней. Подозревали, что причастными к этому могут быть бойцы из "Азова". По информации местных СМИ, конфликт возник из-за подозрений в распространении и сбыте наркотиков.

И вот буквально на днях военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители за умышленное убийство задержали двух бойцов полка "Азов". "Убийства совершались с умыслом, они не были бытовыми. Это страшные вещи, их нельзя озвучивать ежедневно, потому что они подрывают веру в тех, кто защитил государство", — отметил Матиос. Военный прокурор полагает, что происходят такие инциденты из-за обесценивания человеческих ценностей и усталости от войны, а также ее последствий.

В украинском сегменте соцсетей инцидент с участием бойцов "Азова" вызвал немалую шумиху: "интересно а сколько произошло таких вещей которые нельзя озвучивать"; "Он их оправдывает — он такой же преступник. Даже хуже, потому что они — просто отморозки, а он при власти". "Матиосу не верю, даже если это правда, он не все договаривает, может это уже начался отстрел его собирателей дани…", — встречаются в сетях и такие версии.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook