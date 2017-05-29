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    В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки

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    По информации полиции, девочка выпала из окна четвертого этажа, ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку.
    В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки
    057.ua

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Трагедия произошла в понедельник в 13:55 в городе Купянске Харьковской области. От падения из окна квартиры на 4-м этаже погибла 5-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

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    "В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку", — говорится в сообщении.

    Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

    Следственным Купянского отделения полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что в Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Прибывшие на место врачи диагностировали у малыша множественные ушибы. После оказания первой медицинской помощи ребенка госпитализировали в отделение политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".

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