В Харьковской области 5-летняя девочка погибла, выпав из окна многоэтажки

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Трагедия произошла в понедельник в 13:55 в городе Купянске Харьковской области. От падения из окна квартиры на 4-м этаже погибла 5-летняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

"В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что к ним доставлен ребенок с травмами. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 5-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Ее мама вышла на несколько минут из комнаты, а ребенок, пытаясь достать игрушки с подоконника, оперлась на москитную сетку", — говорится в сообщении.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение Купянской больницы. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Следственным Купянского отделения полиции факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. Прибывшие на место врачи диагностировали у малыша множественные ушибы. После оказания первой медицинской помощи ребенка госпитализировали в отделение политравмы детской специализированной больницы "Охматдет".